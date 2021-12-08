«Практически в невменяемом состоянии»: Тарасова оценила новый номер Милохина и Медведевой

Как отметила заслуженный тренер России, она находится в полном восторге.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова с восторгом отозвалась о новой программе двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и блогера Дани Милохина на шоу «Ледниковый период».

«Какая прелесть! Я в восторге. Практически в невменяемом состоянии». Татьяна Тарасова

Ранее Татьяна Тарасова уже не раз в восторженных тонах высказывалась об этой паре на шоу. Она отмечала, что Милохин около Медведевой прибавляет практически каждый день, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что шоу «Ледниковый период» идет на Первом канале. У него очень высокие рейтинги на телевидении.

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