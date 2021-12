Первый канал покажет телеконцерт и интервью Адель

18 декабря Первый канал покажет переведенное для российских зрителей шоу «Вечер с Адель» (Adele One Night Only), вышедшее на американском канале CBS 14 ноября 2021 года.

В этой передаче знаменитая англичанка, вернувшаяся на музыкальную сцену спустя пять лет «молчания», выступила под аккомпанемент живого оркестра и в присутствии звезд шоу-бизнеса.

33-летняя Адель исполнила как песни ни с нового альбома «30» — Easy on me, Hold on, Love is a game, — так и свои давние хиты: Hello, Skyfall, I drink wine, Someone like you, When we were young, Make you feel my love и Rolling in the deep.

В эту же программу вошло интервью певицы с популярной телеведущей Опрой Уинфри, в котором женщины обсудили развод Адель, ее тяжелые взаимоотношения с отцом, воспитание сына, похудение и дружбу с Меган Маркл.

Не пропустите российскую премьеру «Вечер с Адель» — 18 декабря в 23:05 на Первом канале.

