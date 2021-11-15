«Нет ничего более страшного, чем то, через что я прошла»: Адель дала откровенное интервью

14 ноября на американском канале CBS вышла передача Adele One Night Only, в которой известная телеведущая Опра Уинфри взяла интервью у не менее известной британской певицы Адель.

Напомним, недавно 33-летняя артистка вернулась в музыку после пятилетнего «молчания», анонсировала новый альбом и представила публике нового бойфренда. В интервью она рассказала, как тяжело переживала свой развод, и как это отразилось на ее творчестве и ее теле. Вот лишь некоторые цитаты из откровений Адель.

О песнях

«Музыка помогает мне во многих ситуациях, и я хотела бы сделать то же самое для людей… Напомнить им, что они не одиноки». «Были моменты, когда я писала альбом или переслушивала что-то и говорила: «Это может быть слишком личным». Но нет ничего более страшного, чем то, через что я прошла за последние два-три года за закрытыми дверями. Так что я не боюсь».

О разводе

«Почти получилось так, будто я неуважительно вышла замуж, а затем быстро развелась. Мне просто неловко, что я не сделала свой брак жизнеспособным. Понимаешь?» «Я думаю, что Саймон (бывший муж певицы, — Прим. авт.) спас мне жизнь, если честно. Он появился в тот момент, когда стабильность, которую он и Анджело (их общий сын, — Прим. авт.) дали мне, никто другой никогда не смог бы дать. Особенно в то время моей жизни, я была так молода, и думаю, что могла потеряться во всем этом».

Об бросившем семью отце

«У меня не было абсолютно никаких ожиданий от кого-либо, потому что я научилась не иметь их благодаря своему отцу. Он был причиной того, что я не до конца поняла, что значит быть в любящих отношениях с кем-то».

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Об алкоголизме

«Сначала я поддерживала жизнь алкогольной промышленности. Но, ты знаешь, как только я поняла, что мне нужно много работать над собой, я бросила пить и начала много тренироваться и тому подобное, чтобы сохранять концентрацию».

О похудении после развода

«Тренировки были нужны, в основном, из-за моей тревожности. У меня были самые ужасающие приступы паники после того, как я рассталась с браком — это меня смущало и заставляло чувствовать, что я не могу контролировать свое тело». «Я заметила, насколько я доверяла присутствию тренера, когда ощущала себя потерянной, и у меня не было никакого тревожности, когда я находилась в спортзале. Это стало моим личным временем». «Мое тело было объективировано на протяжении всей моей карьеры. Я то слишком большая, то слишком маленькая, «горячая» или нет, или что-то еще — я никогда не оценивала кого-либо по его телу». «Я была бодипозитивной тогда, бодипозитивной и осталась. Это не моя работа — проверять, как люди относятся к своему телу. Мне жаль, что это заставляет кого-то чувствовать себя ужасно, но это не моя работа».

Напомним, в 2011 году у Адель начались отношения с бизнесменом Саймоном Конекки, и вскоре у пары родился сын Анджело. В марте 2017 года они тайно поженились в своем особняке в Лос-Анджелесе, но уже через два года певица объявила о разводе.

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