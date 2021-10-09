Первые травмы «Ледникового периода»: Милохин уронил Медведеву, а Дава стал жертвой «проклятия Ольги Бузовой»

Восьмой сезон шоу «Ледниковый период» с самого начала можно было бы переименовать в «Форс-мажоры».

Потому что начался он с незапланированного самоотвода. Блогер Дава (Давид Манукян) снялся с проекта буквально в первый день съемок. То ли сработало «проклятие Бузовой» — всех, кто имел отношения с Ольгой, преследуют неприятности, то ли недолечил травму, полученную в шоу «Танцы со звездами».

«Позавчера на тренировке на льду у меня в шестой раз вылетела рука (речь о вывихе сустава. — Ред.), — сообщил он в Инстаграме. — Теперь у меня планируется операция, и в проекте я участвовать не смогу».

Манукян должен был выступать в паре с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой.

— Мне очень жаль, что так все случилось, — отреагировала фигуристка. — До последнего мы надеялись, что Дава сможет выйти на лед, но, к сожалению, это невозможно. Хочу пожелать своему партнеру скорейшего выздоровления.

У многих этот рецидив вызвал вопросы: уже второе телешоу, откуда Дава уходит из-за плеча — странновато как-то… «Телепрограмма» обратилась за экспертизой к хореографу и продюсеру проекта Илье Авербуху.

— Буквально несколько дней назад ребята провели на льду больше шести часов, — пояснил он. — Это был перфекционизм, за которым мы недоглядели. Они проверяли вступление, а какой-то момент Давида повело. Ребята упали, у Давида «вылетела» рука. Мы все это уже видели на тренировках. Врач, находящийся на площадке, тут же вправил Давиду плечо. А затем Манукян поехал на рентген, после чего принял решение прекратить участие в проекте. Насколько я знаю, это уже седьмой раз, когда его рука «вылетает». И дабы не было восьмого, мы решили остановить процесс.

В итоге Сотникову экстренно посадили в жюри, ведь нового партнера за несколько часов до съемки уже не найти. Тем временем риск травмы навис и над другой молодой и яркой парой проекта — Даней Милохиным и Евгенией Медведевой. Во время выполнения поддержки щуплый тиктокер не удержал двукратную чемпионку мира — сам ударился головой о лед, а Женя рухнула на него. Даня пожаловался на боль в голове, а партнерша его пожурила.

— Будешь ронять — тебя выгонят, — сказала Женя, когда они вдвоем вышли к журналистам после выступления. — На самом деле мы начали очень-очень круто, прямо вошли в кураж. Я кайфовала от самого номера. Наконец-то я катаю что-то заводное в таком нежном платье. Были нюансы, конечно же, но для первого выхода на лед все круто. Я очень горжусь Даней и уверена на 100%, что он всему научится. Потому что он в очень надежных руках!

Милохин, как показалось, не совсем понял, что произошло.

— Очень волновался, очень, — попытался оправдаться он. — Сейчас кого-то выгонят, получается. Или нет? Честно сказать, я не помню, что Женя говорила. Я даже не помню, почему мы упали…

Еще до старта проекта упала и травмировалась впечатлительная Дарья Мельникова — звезда «Папиных дочек» развелась с актером Артуром Смольяниновым и теперь пробует перезагрузиться и отвлечься от домашних хлопот на льду.

«Меня начало трясти еще вчера, — написала в Инстаграме актриса в день съемки. — В раздевалке рекой льются капли Баха (гомеопатическое успокоительное средство. — Ред.). Еще до эфиров я успела грохнуться и получить травму, но меня поставили на коньки и скоро вы увидите наш первый прокат. Главное, бабуля увидит меня в паре с самим Максимом Марининым. Самое крутое здесь — проводить дни бок о бок со спортсменами. Не могу перестать ими восхищаться. Страшно все время. Сложно. И ничего не получается. Секунда кайфа, и все тело в синяках. Капельницы. Но вот Маринин дает руку — и я… на Олимпиаде! Не болейте. Даже за меня».

Получил травму, но скрывал это звезда фильмов «Союз спасения» и «Движение вверх» Иван Колесников.

— Это ужасно, если честно, — признался «Телепрограмме» Иван (интервью с ним читайте на стр. 28.). — На первой же тренировке перед «Ледниковым периодом» я упал, когда делал поддержку с партнершей (Татьяной Тотьмяниной. — Ред.), попал в больницу. Но пережил это и продолжил работать.

А ведь это только первая съемка. Страшно представить, что будет дальше и кто из соревнующихся дотянет до финала шоу…

«Ледниковый период»

По субботам/17.35

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