Копия отца: Дарья Мельникова показала лицо подросшего сына Артура Смольянинова

Дарья Мельникова многим знакома по сериалу «Папины дочки». Она исполнила роль Жени Васнецовой, которая тянулась к спорту и одевалась менее женственно, чем сестры. В обычной жизни девушку тоже редко можно увидеть в платье. Она коротко стрижется и любит одеваться в спортивном стиле. При этом в 2013 году актриса покорила сердце Артура Смольянинова. Они прожили в браке семь лет. Лишь недавно пара объявила о разводе.

Мельникова родила от бывшего избранника сыновей: Артура-младшего и Марка. Когда супруги были вместе, то заверяли, что мечтают о большой семье и намерены завести еще наследников. Осталось неизвестно, по какой причине они расстались. Однако актриса сама воспитывает малышей, так как они живут с ней. Накануне Дарья показала редких кадр со страшим сыном, который разбил горшок с цветком.

Очень редко она показывает лицо детей, поэтому поклонники стали разглядывать мальчика. Многие решили, что он очень похож на Смольянинова.

«Это смелый мальчуган», «Целая история в двух фотографиях», «Какой красивый пацан, весь в папу», «Артур копия Артура», не зря такое имя выбрали«, «Дашка, твои сыновья и ты сама вы просто все красивые», «А где Маркуша?», «У вас чудные детки», «Очень похож на папку», «Прелестный ребенок», «Цветы в доме с детьми не живут», — прокомментировали пост подписчики.

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