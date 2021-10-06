«Каждые два часа с Валерой по очереди укачивали»: Меладзе по ночам встает к плачущей малютке-дочке, давая жене поспать

Альбина Джанабаева в свежем интервью рассказала о том, как она относится к своему материнству и воспитанию дочки Агаты. По ночам, если малышка долго капризничает у детской колыбельки красавицу-жену подменяет Валерий Меладзе. Он, как опытный отец, знает, что делать, если ребенок плачет или у малышки колики. Певица заверила, что она скептически относится к мнению, что рожать нужно как можно раньше. По словам Альбины, ее расстраивали комментарии поклонников о возрасте, когда они с мужем сообщили, что у них в семье появился третий ребенок. Как говорит артистка, рождение детей — это личное дело каждого. И тут советы со стороны едва ли уместны.

«У нас была беспокойная ночь, каждые два часа дочка капризничала, почему-то ей не спалось. Причин может быть много, от колик до перемены погоды… Каждые два часа мы с Валерой по очереди укачивали ее! И в какой-то момент, уже ближе к шести, я отчаялась: вот какая я приеду на съемку? Обложку снимать. Главное, зачем? Я злилась на себя: что за квест такой я себе придумала», — уточнила Альбина Джанабаева в беседе с «ОК!».

«Но бессонные ночи — это все временно. Все проходит, малыш начинает прекрасно и крепко спать, а потом начинает спать в другой комнате, а потом уезжает из дома — это происходит очень быстро. Ты понимаешь, как хорошо, что все это сейчас у тебя есть, что ты снова испытываешь эти чувства, эту радость», — отметила певица.

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