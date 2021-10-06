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«Если уронишь ее, убью!»: Тарасова пообещала разобраться с Милохиным из-за Медведевой

Тренер поблагодарила тиктокера, что на съемках второго выпуска «Ледникового периода» тот не совершил грубых ошибок.

«Если уронишь ее, убью!»: Тарасова пообещала разобраться с Милохиным из-за Медведевой
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поблагодарила тиктокера Даню Милохина, что он не уронил на съемках второго выпуска шоу «Ледниковый период» двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

Даня Милохин
Даня Милохин. Фото: Globallookpress.com

«Если уронишь ее, убью! Спасибо тебе большое, что сегодня Женю не уронил. И спасибо, что вы оба такие забавные. Очень хорошие номера у вас. Вы в них именно участвуете».

Татьяна Тарасова

Как отметил Даня Милохин в ответной речи, он, как и Евгения Медведева, очень любит Татьяну Анатольевну, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на съемках первого выпуска «Ледникового периода» Даня Милохин не удержал Евгению Медведеву. Они вместе упали, избежав серьезных травм.

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