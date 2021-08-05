«Перезагрузка»: стало известно, о чем снимут продолжение сериала «Содержанки»

Сериал «Содержанки» пользуется большой популярностью среди россиян. На видеоплатформе Start на прошлой неделе закончили показывать третий сезон, и теперь поклонников интересует главный вопрос — будет ли продолжение нашумевшей истории.

Генеральный продюсер «Содержанок» Ирина Сосновая сообщила, что продолжению — быть! Но старые герои уже отойдут на второй план.

— В третьем сезоне мы показали развязку, как и обещали — узелки завязались, скелеты из шкафов повыпадали. Московская история закончилась. И теперь мы замыслили перезагрузку. Это будет совершенно новая история, с новыми героями.

При этом, полюбившиеся герои, по словам продюсера, тоже примут участие в проекте.

— «Содержанки» за МКАДом, — пошутил ведущий шоу Владимир Маркони.

Смотрите также: