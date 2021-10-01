«Мы почувствовали вкус страха»: как устроено изнутри шоу «Ледниковый период»

2 октября на Первом канале стартует новый сезон проекта «Ледниковый период». В этом году в ледовом шоу принимают участие актер Гела Месхи, певец и музыкант Никита Пресняков, знаменитый тиктокер Даня Милохин, телеведущая Ксения Бородина, актриса Агата Муцениеце и многие другие знаменитости.

По следам Ольги Бузовой, участвовавшей в прошлом сезоне, отправилась и телеведущая, коллега Ольги по реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина. По иронии судьбы, Ксения катается с бывшим партнером Бузовой Дмитрием Соловьевым. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках известной передачи.

Никиту Преснякова поддерживает жена

Съемочный день начинается с генерального прогона всех выступлений. В девять утра артисты и фигуристы прибывают в павильон, где снимается ледовое шоу и отрабатывают свои номера до старта съемок. А уже после обеда прозвучит команда: «Камера! Мотор!»

На съемках можно увидеть молодую жену продюсера и хореографа шоу Ильи Авербуха Лизу Арзамасову, которая поддерживает участников возгласами: «Молодцы!» Волнение — естественное состояние для профессиональных артистов, поэтому подбадривать их необходимо.

Перед своим выступлением певец Никита Пресняков также заметно волнуется. Но для человека, который стоит на коньках всего лишь две недели, откатывает свой номер достойно.

Уже после выступления Никита рассказывает журналистам, что проект «Ледниковый период» сейчас занимает практически все его время. Музыкант признается, что тяжело, но он справляется. За него переживает жена Алена Краснова, которой певец показывает все то, чему научился на льду.

Даня Милохин: «Я почувствовал вкус страха»

Известный тиктокер Даня Милохин в паре с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой выступает блестяще, но бочку меда портит ложка дегтя. Во время выполнения поддержки Даня падает, но быстро поднимается и с улыбкой продолжает катание, не заостряя внимания на своей неудаче.

«Мы первый раз упали именно на выступлении, это прикольно, — рассказывает Даня Милохин. – Но тренировки и съемки – это разные вещи. Мы почувствовали вкус страха. Ладно, я почувствовал».

На вопрос журналистов, не испытывает ли он сомнения в том, что вообще ввязался в этот проект, тиктокер отвечает отрицательно.

Кстати, несколько лет назад Даня Милохин занимался хоккеем и, безусловно, этот опыт помогает ему в «Ледниковом периоде».

«Даня – очень послушный. Он быстро всему учится, но иногда все забывает. Поэтому приходится повторять заново, — признается Евгения Медведева. – У нас, так же, как и у других участников, было не так много времени на подготовку. Но покатаемся побольше и найдем подход друг к другу. Думаю, что справимся, и все будет хорошо».

Агата Муцениеце: «Наше выступление можно назвать представлением нас»

Попробовать свои силы в ледовом шоу решила и Агата Муцениеце, а пару актрисе составил фигурист Александр Энберт. Они показывают зрителям номер, полный страсти и огня.

«Играть страсть на замерзшей воде не так-то легко, — смеется Александр. – К этому просто нужно привыкнуть. А это приходит только с опытом» «Но я надеюсь, что нам удалось передать настроение номера, и зрители все поняли, — присоединяется к разговору Агата. – Но это выступление можно назвать представлением нас».

Гела Месхи: «Ледниковый период» стоит нервов»

Актер Гела Месхи, выступающий в паре с фигуристкой Яной Хохловой, признается, что ему надо работать над техникой. Но первые шаги в этом направлении уже сделаны. Хотя, по словам Гелы, пока он побаивается делать поддержки.

Однако сама Яна Хохлова отмечает, что ей достался очень спокойный, собранный партнер. А во время выступления ни один мускул не дрогнул на его лице.

«Проект «Ледниковый период» стоит того, чтобы ты нервничал, думал о нем постоянно, — признается Гела. — Прокручивал все элементы в голове, какой за каким следует, где потянуть ногу. И именно тот момент, когда музыка заканчивается, тебя переполняют эмоции, а потом звучат теплые слова, бесценен!»

Смотрите шоу «Ледниковый период» со 2 октября, в 17: 30

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