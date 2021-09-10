Аватары на сцене: телеканал Fox запускает музыкальное киберпанк-шоу

Телеканал Fox покажет шоу с цифровыми аватарами. Об этом продюсеры проекта сообщили на официальной страничке канала в Instagram.

Поклонникам фантастического фильма Джеймса Кэмерона и любителям жанра киберпанк придется по вкусу новинка. Зрители увидят, как борются за победу в музыкальном конкурсе не люди, а цифровые аватары. Проще говоря, участники наденут специальные костюмы, которые будут передавать движения цифровому двойнику каждого выступающего. А он уже будет отображаться у членов жюри.

Продюсеры шоу обещают, что каждый участник сможет воплотить в жизнь самые дерзкие фантазии. При создании костюма своей мечты не придется переживать, что наряд не отразит личность артиста полностью. Телеканал Fox отметил, что прежде у них не было проектов такого формата. Поэтому они с нетерпением ждут выхода первого выпуска шоу. И состоится это в среду, 22 сентября. Шоу будет называться «Альтер Эго».

Напомним, ранее российская телеведущая Настя Ивлеева устроила киберпанк-вечеринку в честь своего дня рождения. Блогер потратила на это 16 миллионов.

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