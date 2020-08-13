На высшем уровне: в Сети появились кадры передовой лаборатории со съемок «Аватара-2»

Пока релиз продолжений «Аватара» откладывается (второй фильм перенесли на декабрь 2022 года, третий запланирован на 2024-й), продюсер фантастической картины Джон Ландау продолжает подогревать интерес зрителей к франшизе. Он регулярно выкладывает в соцсети кадры со съемок, которые впечатляют не меньше самой ленты. Глядя на них, поклонники творчества Джеймса Кэмерона еще раз убеждаются, что знаменитый режиссер готовит для них нечто грандиозное.

12 августа Ландау поделился в Instagram снимками инопланетной лаборатории, которую киношники соорудили на съемочной площадке в Новой Зеландии. Конструкция из нескольких помещений, «напичканных» технологиями будущего, представляет собой не фанерные декорации, а настоящий модуль космического корабля. На втором фото сам Кэмерон сидит внутри этого впечатляющего строения.

В своем посте продюсер похвалил команду, собравшую эти декорации. Приятно знать, что далеко не все в современном кино снимается на «зеленом фоне».

Напомним, второй фильм «Аватар» снова покажет зрителям чудесную планету Пандору, на этот раз отдавая предпочтение ее водной части. Главные герои истории Джейк и Нейтири отправятся в морское путешествие, чтобы разгадать тайны этого мира. Кстати, по сюжету, у них родится дочь.