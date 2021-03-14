«Аватар» обогнал финальных «Мстителей» и снова стал самым кассовым фильмом в истории

Поклонники фантастического фильма «Аватар» от Джеймса Кэмерона, наверняка, знают, что данный блокбастер стал самым кассовым фильмом всех времен, побив рекорд «Титаника», и удерживал это звание десять лет, пока в 2019-ом его не сместили «Мстители: Финал». Режиссер картины тогда даже обрадовался тому факту, что его творение перестало быть «самым-самым». Однако 2021 год вернул «Аватар» на первое место в рейтинге.

Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на студию Disney. Причиной обратной рокировки послужило переиздание фильма в Китае, которое состоялось 12 марта и за два дня добавило около 80 миллионов юаней (12,3 миллиона долларов) к общим сборам картины.

В настоящее время студия оценивает общемировую прибыль «Аватара» в 2,802 миллиарда долларов по сравнению с 2,797 миллиарда финальных «Мстителей».

«Мы гордимся тем, что достигли этой важной вехи, но Джим (Кэмерон, — Прим. авт.) и я очень взволнованы тем, что фильм вернулся в кинотеатры в это беспрецедентное время, и мы хотим поблагодарить наших китайских фанатов за их поддержку, — говорит продюсер «Аватара» Джон Ландау. — Мы усиленно работаем над следующими фильмами и с нетерпением ждем продолжения этой эпической истории на долгие годы».

Напомним, история «Аватара» должна растянуться на пять фильмов. Джеймс Кэмерон занимается созданием второй и третьей части уже с 2011 года. По изначальным планам студии, сиквел должен был выйти еще в 2016-ом, но в итоге существенно задержался, в том числе и из-за пандемии. На сегодняшний день его релиз запланирован на декабрь 2022 года.

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