«Прага», бриллианты и Пугачева среди гостей: как Настя Ивлеева отметила свое 30-летие

Знаменитая телеведущая в качестве дресс-кода вечеринки выбрала кибер-барокко – чем богаче и вычурнее, тем лучше.

Накануне в столичном ресторане «Прага» блогер Анастасия Ивлеева закатила пир на весь светский мир. Девушка с шиком и помпой отмечала свое 30-летие. На день рождения звезда Instagram пригласила самые сливки современной тусовки, а также легенд эстрады – Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Филиппа Киркорова, Николая Баскова. К слову, именно в этом заведении свое 30-летие некогда отмечала сама Примадонна.

Кроме них, среди гостей были замечены эпатажный рэпер Моргенштерн с возлюбленной, муж именинницы Элджей, Ксения Собчак, Анастасия Решетова, Матильда Шнурова, Регина Тодоренко, Лолита Милявская, Клава Кока, Джиган с женой, Нюша, Светлана Бондарчук и многие другие.

Ведущим вечеринки стал блогер и телеведущий Владимир Маркони. В качестве дресс-кода именинница выбрала стиль кибер-барокко – чем вычурнее, тем лучше. Сама инстадива сменила за вечер несколько эпатажных нарядов.

Отличилась аутфитом телеведущая Ксения Собчак. Светская львица появилась на тусовке с венцом из спиц на голове, наподобие того, что ранее выгуливала Эмбер Херд на знаменитом Met Gala-2018 в Голливуде.

На именинницу сыпались поздравления и подарки в виде роскошных бриллиантов, золотых украшений и нарядов. Сама виновница торжества призналась в финале праздника:

«Круче, ярче, моднее, мощнее, великолепнее вечеринки я еще не видела», — призналась позже Ивлеева. И заметила: «Как признал Николай Басков, это новый Met Gala в России, и я думаю, что это хорошее начало!».

«Ваши луки просто превосходны, друзья!», — добавила Ивлеева.

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