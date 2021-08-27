«Стала массовой и народной»: «Муз-ТВ» расскажет, как на самом деле создавалась песня «Третье сентября»

Исполнитель Михаил Шуфутинский в самый музыкальный день календаря презентует на «Муз-ТВ» премьеры нового сезона.

Отметим, что король «Третьего сентября» совместно с «Муз-ТВ» запустил по всей России промо-ролики и мемы с осенней графикой и атрибутикой легендарной песни про третье сентября. Зрители увидят календарь с костром рябин и главной музыкальной датой. А также поклонники Михаила Шуфутинского станут свидетелями того, как мэтр пародирует сам себя.

«В городах даже есть аллеи и бульвары «Третье сентября». Песне почти 30 лет, но только за последнее десятилетие она стала настолько массовой и народной. Мне она тоже очень нравится и до сих пор не надоедает. Я пою ее практически на каждом концерте, так как без нее меня не отпускают люди. Все-таки есть в этой песне какое-то магическое качество!» — подчеркнул Шуфутинский.

Кульминацией кампании Шуфутинского и «Муз-ТВ» станет премьерный выпуск нового проекта «Хит-Сториз». Именно там зрители узнают, как появился всенародный хит и почему у песни до сих пор нет клипа.

Новый еженедельный проект канала «Хит-Сториз» будет раскрывать тайны появлений самых будоражащих композиций лихих девяностых и нулевых.

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