Как Алла Пугачева спасла Премию Муз-ТВ, когда топовые артисты устроили ей бойкот

Бывший директор канала Муз-ТВ Арман Давлетяров стал новым гостем Алены Жигаловой в популярном YouTube-проекте «Алена, блин». Медиаменеджер рассказал, что у канала были очень непростые времена.

В 2012 году, по его словам, из-за появления канала «Ю», им пришлось изменить чистоту вещания. А конкуренты и вовсе попытались вытурить Муз-ТВ из медиапространства.

«RU.TV перенесли свою церемонию награждения с традиционной осени на конец мая. То есть за неделю до нас. А главный акционер «Русской Медигруппы» поставил артистам ультиматум — если они пойдут на наш концерт, то лишатся всех ротаций на «Русском радио», — заявил Давлетяров.

Причем речь шла о топовых артистах и некоторые из них действительно отказались принимать участие в этом мероприятии: Филипп Киркоров, Николай Басков, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Валерий Меладзе и другие.

«Звоню артистам, чтобы выяснить, что происходит, — никто не говорит правду, у всех «уважительные причины». И один Басков только рассказал правду», — отметил Арман.

В итоге вечером того же дня Давлетярову позвонила сама Алла Пугачева. Примадонна спросила – правда ли, что артисты не придут на премию. Тот подтвердил. Тогда певица, по его словам, сказала, что сама появится на мероприятии и отсидит все пять часов съемок, хотя ей это было непросто.

«Алла Борисовна села в первый ряд, постоянно выходила на сцену, шутила, танцевала. А после в гримерке сказала: «Вот видишь, отряд не заметил потери бойцов». Пугачева очень поддержала меня в трудную минуту и спасла церемонию. Спасибо ей огромное за это», — с благодарностью вспомнил Давлетяров.

Смотрите также: