Мультивселенная Шуфутинского: в России выйдет фантастический комикс «Третье сентября»

А вы уже приготовили календарь? 3 сентября выйдет комикс с символичным названием «Третье сентября», посвященный Михаилу Шуфутинскому. И это не шутка, о чем сам 73-летний певец рассказал в ролике от создателей проекта.

«Выйдет комикс, в котором я отправляюсь во всевозможные фантастические путешествия по разным вселенным. Представляете себе? Это такая невероятная штука! Я сам с нетерпением жду этого, потому что это первый комикс в моей жизни», — говорит артист в видео студии Wizart Comics.

По сюжету, уставший после корпоратива Михаил Шуфутинский приезжает в отель. Весь день его преследует мем про 3 сентября, и в конце концов певец в сердцах восклицает: «Ух, лучше бы этой песни и вовсе бы не было!» Затем он ложиться спать и просыпается в мире, где никто не знает звезду эстрады по фамилии Шуфутинский. И это только начало фантастического сюжета.

В проекте было задействовано множество сценаристов и художников, поэтому читателей комикса ждет несколько разных историй и стилей рисовки. Михаила Захаровича ждут путешествия в древнерусское фэнтези и в кибернетическое будущее, нуарный детектив и комичные сценки. Но где бы не оказался артист, его везде будет преследовать окаянная дата.

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