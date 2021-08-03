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«Солнце, еще рано»: Михаилу Шуфутинскому не разрешили заранее исполнить песню про третье сентября

Шансонье Михаил Шуфутинский решил досрочно спеть свой хит про третий день осени. Но его остановили!

«Солнце, еще рано»: Михаилу Шуфутинскому не разрешили заранее исполнить песню про третье сентября
Михаил Шуфутинский. Фото: Global Look Press

Известный певец, исполнитель хита про третье сентября Михаил Шуфутинский дал понять, что не лишен самоиронии. До дня, когда он станет главным мемом Интернета, еще целый месяц, а Михаил Шуфутинский готов к тому, чтобы над ним стали подшучивать уже сейчас.

В микроблоге шансонье поделился видео, на котором пытается исполнить свой неувядающий хит.

«Я календарь переверну — и снова третье сентября», — вдохновенно пропел Михаил Шуфутинский.

«Солнце, еще рано», — говорит женский голос за кадром.

Шансонье явно погрустнел.

«Ну, ладно», — вздохнул Михаил Шуфутинский.

Поклонники знаменитости шутку оценили, но тоже попросили его не торопить лето. Остался-то всего какой-то месяц.

«Уже слышу шаги Шуфутинского, который медленно идет к календарю», «Еще месяц. Ждем», «Дядя Миша, ничего не рано», «У нас свадьба была 3 сентября, ваша песня нас сопровождала», «Скоро по ежегодной традиции буду выкладывать мемасики с вашим участием», — высказались в Сети.

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