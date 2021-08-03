«Солнце, еще рано»: Михаилу Шуфутинскому не разрешили заранее исполнить песню про третье сентября

Шансонье Михаил Шуфутинский решил досрочно спеть свой хит про третий день осени. Но его остановили!

Известный певец, исполнитель хита про третье сентября Михаил Шуфутинский дал понять, что не лишен самоиронии. До дня, когда он станет главным мемом Интернета, еще целый месяц, а Михаил Шуфутинский готов к тому, чтобы над ним стали подшучивать уже сейчас.

В микроблоге шансонье поделился видео, на котором пытается исполнить свой неувядающий хит.

«Я календарь переверну — и снова третье сентября», — вдохновенно пропел Михаил Шуфутинский. «Солнце, еще рано», — говорит женский голос за кадром.

Шансонье явно погрустнел.

«Ну, ладно», — вздохнул Михаил Шуфутинский.

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Поклонники знаменитости шутку оценили, но тоже попросили его не торопить лето. Остался-то всего какой-то месяц.

«Уже слышу шаги Шуфутинского, который медленно идет к календарю», «Еще месяц. Ждем», «Дядя Миша, ничего не рано», «У нас свадьба была 3 сентября, ваша песня нас сопровождала», «Скоро по ежегодной традиции буду выкладывать мемасики с вашим участием», — высказались в Сети.

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