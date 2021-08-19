Капитан полиции, саксофонист, поклонник Высоцкого: кто участвует в «слепых прослушиваниях» в новом «Голосе»

В Москве проходят съемки десятого, юбилейного сезона вокального проекта «Голос». На этот раз кресло наставников заняли представители «золотого» состава жюри: Александр Градский, Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан. Именно эти артисты приняли участие в первом сезоне конкурса, давшему путевку в жизнь многим ныне знаменитым певцам. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках передачи и пообщалась с участниками.

Всего заявки на участие в конкурсе подали тысячи человек, но до «слепых прослушиваний» дошли около 120 конкурсантов. Причем 18 из них не успели выступить на этом этапе еще в прошлом сезоне, поэтому им представился такой шанс снова. Все эти конкурсанты должны совершить невозможное – сделать так, чтобы наставники повернулись к ним лицом, услышав их голос… Кстати, в этом году жюри переехало в новую студию, где и предстоит освоиться артистам.

Алишер Каримов из Казахстана: «Надеюсь, мой голос оценят и представители жюри»

В коридорах здания, где участники ждут своей очереди, по-прежнему многолюдно. Из года в год картина не меняется. Музыканты приезжают на проект не только со всех уголков России, но и из США, Казахстана, Узбекистана, но и многих других стран.

Как правило, конкурсанты приходят на слепые прослушивания с мощной группой поддержки.

Так, Алишер Каримов – финалист казахстанского вокального конкурса Superstar.kz – взял с собой сестру, тетю и племянницу.

Он достаточно известный в Казахстане певец, но хотел бы заявить о себе в масштабах России и всего постсоветского пространства. Тем более музыкант является финалистом международных проектов: «Славянский базар в Витебске» и «Ереван зовет», а также выходил на сцены Германии, Италии, Франции и других стран.

«Я считаю, что у меня есть неплохой голос, который можно показать, и надеюсь, что его оценят и представители жюри. Хочется перемен в лучшую сторону», — говорит артист.

На «слепых прослушиваниях» Алишер исполнил песню «Вечная любовь на французском языке.

Маргарита и ее Мастер

20-летнюю Маргариту Голубеву, приехавшую из Санкт-Петербурга, сопровождает ее молодой человек Константин Мякиев. Причем пришел он с большим букетом белых роз.

«На самом деле Маргарита любит музыку настолько, что нам пришлось сменить несколько квартир. Потому что соседи не очень довольны, как она отдается своему делу. Конечно, это невероятно красиво. Но чтобы проявить себя, нужно прикладывать много усилий», — признается Константин.

Несмотря на то что музыкой девушка занимается с пяти лет, после школы она поступила в Российскую таможенную академию. Говорит, что пока без труда сочетает учебу в вузе и главное увлечение жизни.

Кстати, помимо профессиональных вокалистов, о себе заявили и любители: юристы, бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер связи и даже капитан полиции (дознаватель). Каждый из них тщательно подходит к выбору репертуара и надеется покорить наставников хорошим вокалом и харизмой.

Маргарита же решила пойти с козырей и исполнить песню наставницы шоу Пелагеи.

Александр Шпагин – поклонник творчества Владимира Высоцкого

Глядя на Александра Шпагина, пришедшего на «слепые прослушивания» с гитарой в руках, становится понятно, что он поклонник творчества Владимира Высоцкого. Кстати, на суд наставников он подготовил произведение знаменитого артиста «Я не люблю».

Александр родом из города Чусовой Пермского края. Принять участие в конкурсе ему посоветовали друзья.

Александр – актер, играет в пермском театре вместе с женой, режиссером-постановщиком Еленой Шпагиной. Нередко пара ставит тематические спектакли – о творчестве Высоцкого, Есенина и других выдающихся личностей.

Павел Брик и Артем Субичев, которым доверяют Слава Марлоу и Моргенштерн

Нельзя не обратить внимание на двух харизматичных участников, один из которых держит в руках саксофон.

27-летний Павел Брик и 30-летний Артем Субичев, также живущие в Санкт-Петербурге, выступают дуэтом. Павел поет, а Артем аккомпанирует ему на своем инструменте. Оба посвятили музыке практически всю свою жизнь.

«Сегодня мы постараемся сделать так, чтобы наше выступление понравилось хотя бы одному человеку из зала. И не важно – наставникам или обычному зрителю. Мы будем рады в любом случае», — говорит Павел Брик.

Если Артем имеет профессиональное образование, то Павел – самоучка. Оба зарабатывают на жизнь преимущественно музыкой.

Артем однажды даже аккомпанировал на саксофоне певцу и композитору, хитмейкеру, автору многих песен Моргенштерна Славе Марлоу. С музыкантом он познакомился на открытии ресторана Моргенштерна, где также выступал.

Дина Гарипова: «Мне говорили: «Кому ты там нужна в Москве?»

Напутственное слово участникам пришла дать победительница самого первого сезона проекта «Голос» Дина Гарипова. Десять лет назад она как раз вошла в команду Александра Градского.

Специально для программы Дина исполнила композицию, которую пела когда-то на «слепых прослушиваниях».

Сейчас Дина Гарипова служит в театре Александра Градского. Певица дает как сольные концерты, так и участвует в совместных выступлениях, организованных своим наставником.

«Проект «Голос» был серьезным шагом для меня, он изменил всю мою жизнь, отношение к музыке. Я всегда мечтала выступать на большой сцене. И когда это случилось, и я попала в масштабный проект, впоследствии я не очень понимала, что же делать дальше, — рассказывает Дина Teleprogramma.pro. — Ведь детская мечта, формировавшаяся долгие годы, осуществилась, и начался новый процесс становления как артиста, поиск собственного репертуара, который продолжается и по сей день. Мы все время что-то ищем и экспериментируем. В общем, благодаря проекту я получила много нового опыта».

— Как вас изменило шоу «Голос»?

— Я стала более строгой к себе. Когда ты общаешься с собой каждый день и видишь себя в зеркале, сложно найти изменения в характере. Сегодня я специально пересмотрела некоторые свои выступления. И увидела себя еще ребенком, в глазах которого присутствует какая-то наивность. Но я все-таки понимаю, что уже выросла. У меня появился жизненный опыт. И сейчас я и песни исполняю иначе, и по-другому отношусь к своему творчеству.

— Сталкивались ли с убеждениями, что попасть в проект без блата невозможно? И как относились к ним?

— Не без этого. Это была не первая моя попытка поехать в Москву, попробовать себя на профессиональном поприще. Я ездила на конкурсы, проходила кастинги. Понятно, что на пути встречались и люди, говорившие: «Кому ты нужна в Москве? Таких, как ты, миллион». И маловероятно, что выберут именно тебя. Я просто старалась на это реагировать, считая, что исключения тоже встречаются. Ведь кому-то же удается достичь того, о чем мечтают люди. И решила пробовать свои силы и дальше.

— Как сочетаете карьеру и личную жизнь?

— Прекрасно. У меня очень понимающий супруг, который еще до проекта «Голос» знал о моей любви к музыке и понимал, что это моя жизнь. И сейчас просто нужно поддерживать и в нужный момент подставить свое плечо. В общем, слава Богу, у нас все хорошо складывается. И он всегда рядом. В проектах, подобным шоу «Голос», поддержка близких просто необходима.

А Teleprogramma.pro желает удачи всем участникам юбилейного сезона шоу «Голос»!

Смотрите также: