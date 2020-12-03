«Столько света»: Дима Билан показал дизайнерский ремонт в своем новом особняке

Певец уже нарядил новогоднюю елку в доме, где впервые отметит Новый год в этом году.

Дима Билан много лет выступает на сцене. Он побеждал на международном песенном конкурсе «Евровидение». В последние годы артист порой жалуется на здоровье. Минувшим летом он вновь оказался в больнице. Тогда певец пожаловался на усталость, он мечтал оказаться дома. В феврале этого года певец переехал в свой новый особняк. Теперь он живет в просторном доме. Ранее исполнитель хита «Невозможное возможно» показывал пустые комнаты, а теперь запечатлел дизайнерский ремонт и интерьер.

Билан с наступлением декабря вслед за Анастасией Волочковой, Нино Нинидзе и другими звездами нарядил елку. Он решил похвастаться тем, что получилось. В соцсети певец опубликовал фото, где предстал в просторной гостиной, объединенной с кухней. Стены были покрашены в белоснежный цвет, а пол сделан из паркета цвета бамбука. Кухня выполнена в современном стиле под цвет комнаты. В комнате стоит стол-остров для готовки и принятия пищи.

В гостиной размещено несколько зон для релакса. Большой диван оранжевого оттенка размещен ближе к стене, также есть еще один серый угловой диван и несколько мягких кресел. Мягкий ворсистый ковер и небольшой стол дополнили интерьер. На втором этаже располагается еще несколько комнат. Дима установил елку, которая около 3-х метров в высоту. Он оформил ее в красно-золотых тонах.

«Пока просто делюсь атмосферой своего дома! С утра было так необычно увидеть столько света одновременно с елкой, но о ней позже, она заслуживает еще отдельных слов», — написал артист.

Поклонники восхитились домом звезды. «Как красиво», «А диванов-то… диванов… как салон продаж», «Ну красиво, конечно, но с игрушками к верхушке елки перебор, тяжеловато смотрится», «Аж себе захотелось поставить елку», «Красота какая. Под такую елочку желаю кучу подарков!!!!», «Ой, какой у Димы теперь дом большой! Можно в зале еловый лес установить, шишек накидать, белок, снеговиков», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: