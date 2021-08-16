Золотой состав: названы наставники 10-го сезона шоу «Голос»

В красные кресла вернутся те, с кого все начиналось.

Первый канал назвал наставников юбилейного 10-го сезона шоу «Голос». Это будут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Данную четверку называют золотым составом жюри, с которого все начиналось. Завершит эту звездную компанию бессменный ведущий программы Дмитрий Нагиев. Кроме того, у главного вокального проекта страны появится новая студия. В частности, знаменитые красные кресла будут не такими, как раньше.

Для юбилейного сезона продюсеры отобрали около 120 участников, среди которых и 18 вокалистов, прошедших отбор, но не успевших выступить на «слепых прослушиваниях» в прошлом сезоне. Кроме профессиональных певцов на сцену выйдут юристы, бухгалтеры, лингвисты, менеджеры, электромонтер и даже дознаватель из полиции.

География «Голос-10» тоже разнообразна: Алматы, Белая Калитва, Бишкек, Владикавказ, Владимир, Грозный, Душанбе, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Липецк, Лос-Анджелес, Мельбурн, Минск, Новосибирск, Омск, Пермь, Петропавловск, Пятигорск, Реутов, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Таганрог, Хабаровск, Челябинск и другие города.

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