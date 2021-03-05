Словно невеста: Дина Гарипова позировала в белом платье из кружевного полотна с букетом желтых тюльпанов

Участники разных сезонов проекта Первого канала «Голос» выступили в эту пятницу, 5 марта, на концерте «Объяснение в любви», который состоялся в «Крокус Сити Холле».

Телевизионную версию концерта 8 марта покажет Первый канал. Со сцены звучали прекрасные песни о любви, а звезды вспоминали о своем первом чувстве.

«Я влюбилась впервые в детсаду, в двух мальчиков одновременно, — призналась в своей влюбчивости Анастасия Спиридонова. — В школе мне нравился один парень. Долго. Но когда я услышала его слишком высокий голос, то сразу разлюбила».

О любви в этот вечер говорил известный исполнитель и автор песен Александр Розенбаум. О любви к своему зрителю. Во время пандемии многие артисты сетовали на низкую заполняемость залов.

«Настоящий артист должен как для двух, так и для 200 000 человек выступать – не имеет значения, сколько человек в зале. Сегодня публика хорошая. Люди устали от пандемии. Радуются», — поделился Александр Розенбаум.

На концерте в «Крокус Сити Холле» появилась и победительница первого сезона шоу «Голос» Дина Гарипова. Девушка буквально излучала любовь.

Для выступления Дина выбрала платье, напоминающее наряд невесты – белое, длиною в пол, из ажурного полотна, с рукавами-фонариками. Платье очень шло Дине Гариповой, подчеркивая ее стройный стан.

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