Вдовец сестры Григорьева-Апполонова узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Бывший зять рыжего из «Иванушек» встретил женщину, которая годится ему в матери, и собирается на ней жениться. Однако его счастью пытается помешать бывшая звезда «Дома-2». Девушка утверждает, что ждет от него ребенка.

Судьба сестры рыжего из «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова сложилась трагично. Юлия была счастлива с новым возлюбленным, который оказался тезкой ее брата и потом стала еще и однофамильцем звезды. Они были счастливы вместе, но больше трех лет назад девушка скончалась. Артист был подавлен, а вот его зять вскоре поселился в роскошном доме и нашел новую любовь.

Андрей-младший тоже стал певцом. Он заверяет, что живет в достатке. Несколько месяцев назад певец бросил беременную возлюбленную Селену Майер, бывшую звезду «Дома-2». А все потому, что встретил 61-летнюю Тамару Збигневскую. Он даже собирается сыграть с ней свадьбу, несмотря на разницу в возрасте. В какой-то момент Селена смирилась и ушла от Григорьева-Апполонова-младшего, так как отказывалась делать инвазивный ДНК-тест на отцовство. Но на днях она буквально ворвалась в его особняк.

Теперь Майер живет с бывшим избранником и его невестой. Это не устраивает Тамару. Однако все они пришли на съемки шоу «На самом деле», где решили выяснить отношения. Бывшая возлюбленная Андрея-младшего даже сдала тест ДНК, но при этом не рассказала, где взяла для этого биологический материал отца.

«Андрей слушается Тамару. В комнате, когда родиться ребенок, я не знаю, где я там размещу коляску пеленальный столик. Пусть меня выживают, я буду настаивать на своем. Я считаю, что полноправно имею все основания, чтобы мой ребенок проживал в этом доме. Я делаю все ради моего ребенка. Да, я сделала тест ДНК и передала его редакторам», — рассказала Селена.

А Андрей-младший заверил, что его экс-возлюбленная одно время пропала, когда уехала к маме. Он подозревает, что девушка ждет ребенка не от него. Майер в ответ заявила, что Тамара приворожила артиста.

Эксперты в студии заподозрили, что девушка всех обманывает. Юрист Тимур Кадиев выяснил, что у Селены есть другой мужчина. Более того, он сделал другой ДНК-тест. В настоящем генетическом тесте данные указали, что Григорьев-Апполонов не отец ребенка. Однако Майер заверила, что это неправда. Эксперты в студии предложили девушке вместе с бывшим возлюбленным сделать ДНК-тест и удостовериться в том, что ребенок рожден от другого мужчины.

Смотрите также: