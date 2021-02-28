«Моя жизнь остановилась»: Андрей Григорьев-Апполонов не может пережить семейную трагедию

Артист Андрей Григорьев-Апполонов в одном из последних интервью рассказал о боли, которая мешает ему радоваться жизни.

Причиной депрессивного состояния Андрея стала смерть сестры Юлии. Напомним, женщина скончалась от приступа астмы, который был спровоцирован острой легочной недостаточностью.

Несмотря, что трагедия в семье исполнителя произошла несколько лет назад, только сейчас Григорьев-Апполонов откровенно рассказала о своих чувствах.

«У меня случилось горе, умерла любимая сестричка. К огромному сожалению, моя жизнь остановилась. До сих пор не могу прийти в себя, все время думаю о Юле. Сейчас я снова в эфире, снова с вами. Мне не очень хорошо, но жизнь продолжается. Она навсегда в моем сердце», — признался Андрей в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Отметим, что у артиста на личной странице много фотографий из солнечного Сочи. Именно там сестра певца поправляла здоровье. Врачи посоветовали Юлии уехать из Москвы ближе к морю, так как последнее время родственница знаменитости буквально задыхалась в столице.

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