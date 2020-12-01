«Трачу миллион в месяц»: вдовец сестры Григорьева-Апполонова показал свой роскошный особняк

Бывший зять рыжего из «Иванушек» пришел на телепередачу вместе с новой пассией. Он был поражен, когда узнал, что делала домработница в его доме, пока никто не видел.

Три года назад ушла из жизни сестра Андрея Григорьева-Апполонова Юлия. Девушка работала костюмером группы «Иванушки», поэтому часто ездила с ними на гастроли. Она скончалась в 51 год. Причиной смерти стал приступ астмы. Артист был шокирован такой утратой. Тяжело переживал смерть женщины и ее муж. Так вышло, что мужчина после свадьбы стал полным тезкой знаменитого родственника — Андреем Григорьевым-Апполоновым – младшим.

Ранее мужчина прошел детектор лжи, который показал, что вдовец преследовал корыстные цели, когда женился на сестре певца. Он одно время жил за счет супруги. А потом Григорьева-Апполонова возмутило, что его тезка пользуется громкой фамилией и строит карьеру на сцене. Теперь выяснилось, что он неплохо зарабатывает и живет на широкую ногу. После смерти Юлии Андрей-младший стал встречаться со звездой «Дома-2» Селеной Майер. Когда девушка поселилась в его особняке, то у нее начались конфликты с домработницей Лолитой Зубаревой.

Девушка пришла в студию «На самом деле». Она пояснила, что сначала у нее были хорошие отношения не только с Григорьевым-Апполоновым, но и его братом Сергеем. Девушка получала 120 тысяч рублей в месяц. При этом Лолита отметила, что ее стали унижать и даже побили, поэтому она хочет уйти с места работы, но боится.

«У Андрея появилась девушка Селена. Она просто сумасшедшая, старая. У нее, видимо, с головой что-то не в порядке. Видимо, она чувствует какую-то конкуренцию. Они обвиняют меня, что я что-то воровала у них, топила собаку, но я никого не топила. Селена меня побила сильно. Схватила меня за волосы и стала бить об косяки. Она называла меня нищебродкой», — рассказала героиня.

Когда пришла Селена, то сразу набросилась на девушку и обвинила во лжи. Звезда телестройки была возмущена тем, что Лолита носит ее вещи. Также она установила скрытые камеры и выяснила, что домработница плюет в их еду, сливает грязную воду в бассейн и чистить зубными щетками хозяев дома унитаз. Когда в студию пришел Григорьев-Апполонов – младший, то был поражен. Он упрекнул девушку, что платит ей хорошую зарплату, а она ему даже не благодарна. Тогда эксперты поинтересовались, какой достаток у братьев.

«В месяц я не очень много трачу денег на одежду и обувь. Ну где-то на обувь 150 тысяч рублей. У нас пять гардеробных во всем доме», — поделился Сергей.

«Вешать некуда, носить нечего. У меня шкаф маек, это шкаф брюк, а это шкаф худи. В месяц на одежду я трачу, наверное, тысяч 500 или 700, миллион, может быть», — добавил Андрей-младший.

Детектор лжи показал, что Селена действительно провоцировала домработницу. При этом Лолита мстила девушке. Она забирала домой продукты и делала разные пакости. При этом ее никто не бил.

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