Вдовец сестры Григорьева-Апполонова объявил о скорой свадьбе с 61-летней возлюбленной

Многие помнят свадьбу сестры рыжего из «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова. Юлия была счастлива с новым возлюбленным, который оказался тезкой ее брата и потом стала еще и однофамильцем звезды. Несмотря на разницу в возрасте в 18 лет, они были счастливы в браке. Однако три года назад женщина скончалась. Артист был подавлен горем. А вот вдовец вскоре стал искать новую любовь и даже построил карьеру певца.

В этом году Григорьев-Апполонов — младший стал жить со звездой «Дома-2» Селеной Майер. Недавно она помогла разоблачить домработницу, которая пыталась им навредить. Тогда артист рассказал, что живет на широкую ногу и тратит только на одежду около миллиона рублей в месяц. Однако в новом выпуске шоу «На самом деле» стало известно, что мужчина расстался с Селеной и уже нашел себе невесту. Он теперь встречается с 61-летней Тамарой Збигневской и заверяет, что встретил свою судьбу.

Майер расстроена и заверяет, что ее возлюбленного заворожили. Она уверена, что Андрей связался с женщиной, которая годится ему в матери, только ради денег. По ее словам, из-за кризиса его финансовое положение ухудшилось. Она также объявила, что беременна от певца, но делать ДНК-тест отказалась. При этом девушка была готова сделать простой тест на беременность, чтобы подтвердить свои слова.

«Тамара достаточно обеспеченная женщина. Андрея в последнее время жаловался, что сейчас пандемия и концертов нет, все остаются без денег. У меня такое подозрения, что он с ней только ради денег», — отметила девушка.

Тамара тоже пришла в студию. Она не верит словам Селены, что якобы та ждет ребенка от Андрея. Женщина рассказала, что у нее уже были отношения с молодыми мужчина. Она не видит в этом проблемы. С певцом Збигневская познакомилась на мероприятии, которое организовала ее дочка. Сам Григорьев-Апполонов — младший признался Тамаре в любви. Он также отметил, что не доверяет Майер и пока не верит, что она ждет от него ребенка.

«Наша свадьба состоится 15 февраля», — объявил артист.

Как оказалось, мама Андрея Вера Владимировна не знала, что ее сын собрался жениться на возрастной женщине. Она выступила против этих отношений. Однако Григорьев-Апполонов — младший заявил, что свадьба состоится.

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