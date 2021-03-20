Вербер или Маслакова: кому из девушек Тимати может подарить кольцо в финале «Холостяка»

Имеют ли эти красотки шанс покорить рэпера или обречены на провал? Читатели Teleprogramma.pro высказали свое мнение.

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Холостяк». За сердце Тимати борются 15 красоток. Каждая из них могла бы претендовать на звание королевы красоты, но покорить сердце рэпера будет очень непросто.

Как признался ведущий проекта Никита Добрынин, довести Тимати до ЗАГСа – задача не из легких.

Кого же выберет холостяк во время голосования?

Кстати, Тимур Юнусов уже нарушил правила шоу и в первый же день подарил розу Татьяне Супиченко, что защитило девушку от вылета на первой неделе шоу.

Teleprogramma.pro узнала у читателей, кого, по их мнению, выберет рэпер. Голосование показало, что большинство отдают предпочтение красотке Маше Вебер.

За нее проголосовали 50% респондентов.

14% получила Александра Маслакова.

А третьей по популярности оказалась Лара Лепп. За ее кандидатуру проголосовало 9% участников опроса.

27% читателей уверены, что Тимати не выберет никого из девушек. В связи с этим остальные претендентки на сердце «Холостяка» не получили ни единого голоса.

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