«Для него серфинг – целая философия»: Вебер рассказала о выборе подарка для Тимати на «Холостяке»

Как отметила девушка, такой презент был, конечно, не случайным.

Участница шоу «Холостяк» Мария Вебер в Instagram объяснила, почему решила подарить рэперу Тимати доску для серфинга. Как известно, музыкант без ума от этого вида спорта, чем и был обусловлен ее выбор.

«Выбор подарка для Тимура был, конечно же, не случайным. Для него серфинг — это целая философия. Про чувства и эмоции, которые ты испытываешь, когда тебе удается покорить силу природы. Казалось бы, что можно подарить человеку, у которого есть все? Эмоции! Или вещь, которая, в свою очередь, ему их подарит». Мария Вебер

Как отметила Вебер, она прекрасно понимает, что испытывала каждая участница, когда заходила в зал. Она понимала, что каждую из претенденток детально изучали, как под микроскопом.

У нее сложились ощущения, что она оказалась на улице полностью без одежды и ей стало страшно некомфортно от этого.

Напомним, что шоу «Холостяк» стартовало в минувшие выходные на канале ТНТ. За сердце Тимати идет самая настоящая борьба между красотками из разных уголков страны.

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