«Неожиданно!»: Тимати подарил первую розу девушке на церемонии знакомства

Тимати знакомится с красавицами, которые пришли добиваться его расположения в проект «Холостяк». По правилам шоу, главный герой должен сначала познакомиться со всеми девушками, а потом выбрать ту, кто больше всего понравилась и подарить розу первого впечатления.

Обычно после того, как все девушки собираются в зале – холостяк к ним приходит и вручает цветок — той самой. Однако в этот раз все пошло не так. Когда к Тимати вышла из машины Татьяна Супиченко из Севастополя, он пообщался с ней, выпил шампанское и неожиданно преподнес розу.

Негодованию остальных участниц не было предела.

— Ты уже с розой? Серьезно? – удивились девушки.

— Почему она? Очень странный выбор. Это вообще не его типаж, — признались некоторые красотки продюсерам шоу.

Смотрите также: