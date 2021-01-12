«Чувырло привели»: Алена Кравец публично поругалась с Даной Борисовой

В студии передачи Тимура Еремеева светская львица пыталась узнать, как у ее мужа могла появиться внебрачная дочь. В личную драму девушки вмешалась Дана Борисова, которая давно недолюбливает жительницу Рублевки.

Алена Кравец известна в светских кругах и дружит со многими селебрити, включая Анастасию Волочкову. Девушка состоит в браке с бизнесменом Русланом, которому родила дочку Даниеллу. За 13 лет совместной жизни блондинка не раз ругалась с возлюбленным и даже расставалась с ним. Однако они вновь сошлись и живут в особняке на Рублевке. Но перед Новым годом объявилась бывшая любовница Руслана Елена Минаева, которая привела к нему 28-летнюю Катю Иванову, заверив, что это его внебрачная дочка.

Кравец не верила в то, что у ее мужа может быть взрослый ребенок. Она потребовала сделать ДНК-тест на отцовство, который оказался положительным. Но теперь выяснилось, что в передачу «На самом деле» обратился мужчина, который представился мужем Минаевой. Он заверил, что является папой Кати и не понимает, что происходит. За минувшие недели бывшая пассия Руслана успела сделать пластику и купить по шубе себе и дочке. О транжирстве гостей рассказала сама Алена.

«Они потратили три миллиона рублей за неделю, на секундочку. Тетеньки дорвались. Они сделали себе овал лица, сделали полный тюнинг. Они уже к стилистам сходили и сделали себе прически. Более того, недавно меня пригласили на красную дорожку, так они и туда заперлись. Они проникли туда и позорили меня», — пожаловалась светская львица.

Когда в студии появилась Минаева, то многие были удивлены. Женщина стала копией Кравец, а также попросила называть ее Аленой. Преобразились и предполагаемая дочка Руслана, Катя. Ведущий Тимур Еремеев озвучил новые результаты ДНК-теста, сделанные с официальным мужем Елены, который показал, что он не отец Кати. Однако эксперты в студии проверили показания девушек на полиграфе и узнали, что Минаева изменяла супругу. Но ни он, ни Руслан не являются отцом ее дочки, так как они подменили ватку с образцами ДНК, взяв их у настоящей дочки бизнесмена и Кравец Даниеллы. Так обманщиц вывели на чистую воду.

Но в студии была Дана Борисова, которая неожиданно повздорила с Аленой Кравец.

«Они хоть на себя стали похожи», — похвалила героинь Борисова. «У кого-то природное все, а у кого-то все сделанное», — стала иронизировать светская львица. «Ой, не надо, вся искусственная», — уколола ее телеведущая. «Пришла, посиживай и молчи! Ниточное создание», — заявила Кравец. «А ты кто, простите? Что ты можешь дать своему мужу? Если ты в постели бревном лежишь, он всем жалуется!» — неожиданно выпали Дана. «Девушка, а вы были в нашей постели, чтобы что-то утверждать? Я вообще не понимаю, что это челядь тут расселась. Мало мне этих самодурок, еще это чувырло привели», — рассердилась девушка. «Взрослая дама, а строишь из себя девочку», — заключила Борисова.

Смотрите также: