«У меня был эскорт»: Алена Кравец обнаружила в телефоне мужа откровенные видео с Даной Борисовой

Алена Кравец несколько лет назад со скандалом развелась со своим мужем Русланом. Но потом влюбленные сыграли вторую свадьбу. Светская львица живет в роскошном особняке с супругом, утопая в брендовых нарядах и бриллиантах. Раньше она общалась с Даной Борисовой, но потом их отношения испортились. А недавно Кравец опубликовала откровенное видео, которое нашла в телефоне супруга. На кадрах Борисова топлес общалась к Руслану и просила денег на маникюр. Девушка решила, что у них роман и пришла разобраться в студию «На самом деле».

«Увидела их и была в шоке. Она просто в чем мать родила. Там было много удаленных сообщений, что меня сразу напрягло. Я прослушала одно сообщение. Там он говорит резко: „Ничего мне не присылай, ты меня подставляешь“. Я поняла, что он просто мне изменяет с Борисовой. Она действительно не дает мне много лет никакого покоя. Я не знаю, что я ей сделала», — высказалась светская львица.

Она предположила, что на Дану повлияли запрещенные вещества. Именно тогда у них разладились отношения. Кравец отметила, что и несколько лет назад телеведущую привлекал ее муж. Сам Руслан опроверг подозрения супруги. Он заверил, что у него не было романа и интимной близости с Борисовой. А вот блондинка стала утверждать, что может гулять с любыми мужчинами.

«По поводу романа с мужем. Я не скрываю. Я открыто об этом говорю. Я 43-летняя женщина, самодостаточная, живу со своей дочкой. Я могу устраивать свою личную жизнь, как хочу. То что у них там все не сладко, и что муж Руслан изменяет направо и налево, что он полигамен, что Алена его абсолютно не удовлетворяет, это ни для кого не секрет», — объявила Дана.

Девушка заверила, что Руслан изменял жене с разными женщинами. Она заверила, что встречалась с бизнесменом не ради денег, хоть раньше и предлагала эскорт-услуги.

«Да, в употреблении у меня был эскорт. Это были страшные встречи, я была не трезва. Об этом я написала в своей книге. Я честна и открыта. А этот мужчина Руслан мне понравился, он симпатичный. Я не чувствую себя виноватой», — пояснила телеведущая.

Проверка на полиграфе показала, что Борисова завидует Кравец, ее семейной жизни. Телеведущая отрицала, что закрутила историю с мужем светской львицы, чтобы отомстить Алене, но это оказалось ложью. Также выяснилось, что Руслан изменял жене, но у него не было интимной близости с Даной. В итоге блондинка призналась, что ей нравится вызывать чувство ревности у Алены. Она спровоцировала светскую львицу, чтобы насолить ей, раздув историю с изменой, которой не было.