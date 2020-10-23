«Влюбляюсь, обжигаюсь, страдаю»: Алена Кравец выпустила новую песню о свои чувствах

В середине октября модель и певица Алена Кравец выпустила новую песню под названием «Между нами». На создание этого трека 35-летнюю звезду вдохновила осень с ее романтичным настроением и легкой меланхолией. Сама артистка признается, что в этой композиции много автобиографичных моментов.

«В ней — реально пережитое мною, мои воспоминания об отношениях, которые до сих пор не могу забыть. «Я будто бы стерла все грани, уже не могу отпустить» — эта строчка про меня. Я ведь всегда в отношениях отдаю всю себя, и каждый раз, как поется в этой песне, по краю… Влюбляюсь, обжигаюсь, страдаю, но все равно не закрываю сердце на замок», — поделилась Алена в Instagram.

Она так же отметила, что строчки песни адресованы конкретному мужчине, дни и ночи с которым певица до сих пор не может забыть. Услышав их, он наверняка узнает себя в лирической герое.

Добавим, что аранжировка трека несколько раз переделывалась в поисках наилучшего звучания. В финальной версии к голосу Алены было решено добавить мужской вокал для больше эмоциональности. Кстати, в скором времени Кравец собирается выпустить клип на эту композицию.