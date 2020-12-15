«Вы челядь!»: Алена Кравец познакомилась с 28-летней внебрачной дочерью мужа

Алена Кравец является моделью, актрисой и певицей. Девушка живет в роскошном особняке своего мужа-бизнесмена Руслана. У них подрастает дочка Даниелла, которой уже 13 лет. Не раз супруги ссорились и даже расставались, но в последнее время у них в семье царила идиллия. Недавно светская львица узнала, что у ее мужа возможно есть внебрачная дочка. Бывшая пассия бизнесмена Елена Минаева пришла к ним в дом с наследницей Катей Ивановой. Они приехали из провинциального города, чтобы девушка смогла стать моделью.

Кравец была возмущена, когда Руслан пустил к ним домой незнакомых женщин. Она предлагала им поселиться в домике для прислуге, а когда они отказались, то выделила им комнаты на третьем этаже, где нет отопления. Актриса вела себя крайне возмущенно, не давала гостьям есть из ее посуды и отнимала еду. В итоге Елене пришлось прийти на передачу «На самом деле».

«Нас приняли негативно. Алена нас не приняла и всячески пыталась нас выжить. Мы с дочерью жарили картошку, она влетела на кухню и швырнула картошку в мусорку. Она ходила за нами по пятам и нападала на нас. В 90-х годах я ездила в Питер. Я посещала Эрмитаж и там мы с Русланом познакомились. Все быстро закончилось. Мы пару раз прогулялись по улице, недалеко от гостиницы. Я не знала, что он был женат. Я пыталась с ним связаться, найти его, но мои попытки проваливались. Он исчез до того, как я узнала о беременности», — рассказала героиня.

Она пояснила, что приехала в Москву, чтобы поговорить с бизнесменом, познакомить его с дочкой. Однако Кравец постоянно ругается с непрошеными гостями.

«Он обещал уже им купить квартиру в Москве, машину», — пожаловалась Алена. «Вы челядь! Проходимки», — возмущалась девушка.

Проверка на детекторе лжи показала, что светская львица специально издевалась над женщинами и обзывала их. Когда в студию пришел Руслан, то отметил, что допускает тот факт, что Катя его дочка. Чтобы расставить все вопросы над «i», был сделан ДНК-тест на родство.

«Вероятность того, что Руслан Кравец является биологическим отцом Екатерины Ивановой составляет 99,9 %. Родство доказано», — пояснил ведущий Тимур Еремеев.

Алена была шокирована и попросила воды. Она потребовала новый ДНК-тест. И заявила, что не пустит домой ни Елену, ни Катю.

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