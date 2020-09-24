Гусейн Гасанов в «Холостяке»?: звездный блогер опубликовал загадочное видео

Шоумен Гусейн Гасанов поделился коротким видеороликом на личной странице в Сети. Блогер поинтересовался у своих подписчиков, угадают ли они название проекта, в котором примет участие артист.

Известный ютубер России в черном смокинге и атласной бабочке исполнил короткий танец на камеру.

«Лайкну всех, кто не угадает, что за шоу», — подписал под постом Гасанов.

Примечательно, что артист добавил к написанному эмодзи в виде красной розы. Эта деталь заставила поклонников блогера предположить, что Гусейн станет новым главным «Холостяком» страны.

Напомним, что именно алые розы традиционно дарят конкурсанткам участники реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ.

Большинство фанатов артиста голосовали именно за проект «Холостяк» , но были и другие варианты:

«Беременна в 16», «Орел и решка», «Битва экстрасенсов», «Дом-2», «Давай поженимся!» и многое другое.

Пока не известно, станет ли артист новым участником шоу на ТНТ, где неженатые и успешные молодые люди ищут себе спутницу жизни. Пока напомним, что в последних сезонах «Холостяка» героями были исполнитель Егор Крид и звездный стоматолог Антон Криворотов