«Я люблю музыку»: Гусейн Гасанов внезапно запел

В современном мире певцом стать очень просто, достаточно быть популярным блогером, после чего записать любой трек и любящая аудитория появится автоматически, а там и до концертного тура по городам России и мира недалеко. Очень важно, что вокальные данные исполнителя первостепенного значения не имеют, ведь главное, что уже есть любящие фанаты!
Блогер Гусейн Гасанов решил попробовать свои силы в пении и выпустил трек «Выбирай» в тандеме с исполнителем Natan. О качестве и глубоком смысле текста судить только вам, но не забывайте, что у Гусейна более 12 миллионов подписчиков в Instagram.
«Я люблю музыку и после первого трека который был выпущен больше для моей аудитории, мы с командой решили выпустить более серьёзный трек. Первый вайн, который я снял несколько лет назад был на песню Натана — «Ты готов услышать нет?». Я решил, что первый серьёзный трек должен быть с ним» — объяснил Гусейн Гасанов.