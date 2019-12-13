«Я люблю музыку»: Гусейн Гасанов внезапно запел

В современном мире певцом стать очень просто, достаточно быть популярным блогером, после чего записать любой трек и любящая аудитория появится автоматически, а там и до концертного тура по городам России и мира недалеко. Очень важно, что вокальные данные исполнителя первостепенного значения не имеют, ведь главное, что уже есть любящие фанаты!

Блогер Гусейн Гасанов решил попробовать свои силы в пении и выпустил трек «Выбирай» в тандеме с исполнителем Natan. О качестве и глубоком смысле текста судить только вам, но не забывайте, что у Гусейна более 12 миллионов подписчиков в Instagram.