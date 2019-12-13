ЗВЕЗДЫ

«Я люблю музыку»: Гусейн Гасанов внезапно запел

Блогер записал трек «Выбирай» совместно с Natan.

«Я люблю музыку»: Гусейн Гасанов внезапно запел
Гусейн Гасанов. Фото: instagram.com/gusein.gasanov

В современном мире певцом стать очень просто, достаточно быть популярным блогером, после чего записать любой трек и любящая аудитория появится автоматически, а там и до концертного тура по городам России и мира недалеко. Очень важно, что вокальные данные исполнителя первостепенного значения не имеют, ведь главное, что уже есть любящие фанаты!

Блогер Гусейн Гасанов решил попробовать свои силы в пении и выпустил трек «Выбирай» в тандеме с исполнителем Natan. О качестве и глубоком смысле текста судить только вам, но не забывайте, что у Гусейна более 12 миллионов подписчиков в Instagram.

«Я люблю музыку и после первого трека который был выпущен больше для моей аудитории, мы с командой решили выпустить более серьёзный трек. Первый вайн, который я снял несколько лет назад был на песню Натана — «Ты готов услышать нет?». Я решил, что первый серьёзный трек должен быть с ним» — объяснил Гусейн Гасанов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

NatanГусейн ГасановЛейбл "Black Star"Новости googleпесня
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я люблю музыку»: Гусейн Гасанов внезапно запел
Интересно?
Поделись с друзьями: