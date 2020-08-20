Антон Криворотов запланировал сольный концерт в Москве и выпустил новую песню

Звезда шоу «Холостяк» спел о том, что его чувства были отвергнуты.

17 сентября в московском баре Gipsy состоится большой сольный концерт героя шоу «Холостяк» на ТНТ Антона Криворотова, который не только успешный стоматолог и покоритель дамских сердец, но и еще рэпер. Продажа билетов откроется 25 августа, а пока Антон поделился другой новостью: он выпустил свой четвертый сингл в 2020 году, песня называется «Анблок/Камбэк».

Новый трек посвящен чувству опустошения в момент угасания любви. Он о том, что любовь намного сильнее разума и биологии человека. И о боли, которая приходит с одиночеством. Лирический герой Криворотова пытается побороть чувство влекущее его в омут страстей, но не может. Драма песни заключается в том, что любовь мужчины осталась безответной.

«Раны глубже, я сердце наружу — оставляю воронам на ужин», — читает Антон, в который вкраплены звуки выстрелов.

Известно, что продюсером нового трека выступил знаменитый музыкант Петр Дранга.

Напомним, что в этом году зрители канала ТНТ напряженно следили за тем, какая же девушка останется вместе с Криворотовым в шоу «Холостяк». В итоге стоматолог отдал свое сердце эмоциональной модели Барбаре Пино.