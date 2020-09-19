«Дело неблагодарное»: Тимати после ухода из Black Star признался, что не хочет раскручивать артистов

Рэпер Тимати, который покинул лейбл Black Star, заявил, что в будущем не намерен браться за раскрутку звезд. По его словам, тебя всегда будут считать виноватым. Артист же в любом случае окажется красавчиком.

«Имея большой опыт работы с артистами, я понимаю, что это дело неблагодарное. Что бы ты ни делал, сколько бы денег в него ни вложил, все равно на тебя будут смотреть как на узурпатора, поливать грязью и считать, что успех пришел к артисту просто потому, что он такой замечательный». Тимати

Ранее музыкант отмечал, что уже давно перерос Black Star и теперь в его жизни совсем другие ценности. При этом известно, что у него по-прежнему есть доля в некоторых направлениях данного лейбла.

Добавим, что Black Star в разное время со скандалами покидали певица Кристина Si, рэперы L’One и Егор Крид. Основная претензия исполнителей была в том, что у них были чересчур жесткие условия в контрактах. Якобы из-за этого певцы не могли сами нормально творчески развиваться, сообщает peopletalk.ru.