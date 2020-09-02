«Двое на миллион»: на ТНТ состоится премьера интеллектуально-развлекательного шоу

Телеканал запускает новую игру, участники которой проверят свою дружбу крупной суммой денег и каверзными вопросами из самых разных сфер жизни.

Канал ТНТ порадует зрителей новой развлекательной программой. В рамках грядущего шоу Павел Воля будет задавать каверзные вопросы звездным участникам, проверяя их логику и дружбу.

Первыми гостьями передачи «Двое на миллион» станут выпускница «Фабрики звезд» Полина Гагарина и экс-солистка группы «Серебро» Елена Темникова. Артистки сразятся за миллион рублей, положенный на их счет в начале игры.

Участники могут подсказывать друг другу, ведь за каждый неправильный ответ ведущий будет отнимать из бюджета 100 тысяч рублей, однако забрать банк сможет только один человек.

Смогут ли звезды работать в команде и какая сумма достанется победителю? Смотрите 2 сентября в 21:00 на канале ТНТ!