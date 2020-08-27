«Какие волосищи длинные!»: Темникова вслед за Топурией облачилась с дочкой в одинаковые платья

Елена Темникова в свое время блистала в группе «Серебро». Теперь девушка строит сольную карьеру. Ее красотой, как и творчеством, восхищаются многие. С первым мужем Алексей Семеновым она прожила шесть лет, но в итоге они развелись. А в 2014 году артистка снова вышла замуж. На этот раз ее выбор пал на руководителя IT-компании Дмитрия Сергеева. У пары уже подрастает пятилетняя дочка Александра. Певица редко показывает наследницу, но порой делает исключения.

Так на днях Елена опубликовала редкое фото с крохой. Она облачилась с ней в одинаковые белые платья свободного кроя. Они стояли босиком на крыльце во время наступления грозы. Девушка была без макияжа и собрала волосы в хвост, как и ее наследница. Наряд скрыл стройную фигуру артистки, но при этом подчеркнул легкий загар. Примечательно, что стиль family look стал популярен несколько лет назад и продолжает завоевывать любовь мам и пап. Недавно в похожих нарядах снялась Кети Топурия со своей дочкой Оливией.

«Какая-то очень живая фотография», — отметила Темникова.

Поклонники восхитились нежными образами и красотой певицы. «Какие волосищи длинные!» — подметила Рита Дакота, разглядывая Сашу. «Две принцессы, Саша растет не по дням, а по часам, какие волосы у Саши отросли вдруг», «Семейный лук», «Дочка так быстро растет», «Вы выглядите прекрасно», «Красивая малышка», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что не так давно Елену подозревали в беременности, но домыслы фанатов так и не подтвердились.