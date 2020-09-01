Стеша Маликова, Павел Воля и другие звезды показали, как выглядели в 1-ом классе

1 сентября знаменитости решили вспомнить, какими были раньше. Некоторых из них поклонники узнали с трудом.

1 сентября каждый год исторически стартовый день учебы. И хоть из-за пандемии коронавируса во многих школах не были проведены торжественные линейки, родители, как и раньше, нарядили своих детей и отправили их на занятия. В этом году впервые за школьную парту сели дети Аллы Пугачевой — Лиза и Гарри, а также сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного — Тимофей. Кроме того, многие артисты вспомнили, как сами выглядели в школьные годы.

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала архивное фото, на котором позирует, будучи в первом классе. У нее тогда были пышные белые банты, а также черное платье с традиционным белым фартуком. «Наденька, какая славная! Сразу видно — прилежная ученица!», «Практически не изменилась внешне», «Какая Ляля!», «Очень красивая», — отметили пользователи Сети.

Актриса Олеся Судзиловская тоже решила вспомнить школьные годы. Она на фото позировала с букварем в руках. Девочка смотрела в камеру мудрым взглядом. На другом фото она шла по улице в куртке и уже без бантов.

«1 сентября 1 ого класса 854 ой школы города Зеленограда. На второй фотографии — 1 сентября 5 ого класса 513 ой школы, в которую я перешла учиться, когда наши с сестрой родители решили вернуться жить в Москву. Моей классной руководительницей стала Виктория Яковлевна Каплан. Сдержанно в эмоциях и необыкновенно тонко, грамотно и великолепным образом, заложившая в нас знания!» — рассказала артистка.

Но больше всего поклонников удивил Андрей Григорьев-Апполонов. Солиста группы «Иванушки» на фото легко можно узнать без подписи. В кадре он в шортах, белой рубашке и жилетке несет цветы вместе с девочкой.

«С первым сентября, товарищи родители!» — поздравил певец всех.

Подписчики восхитились уникальным фото. «Вот, нормальная форма! Шорты!!! В Сочи!!! А не штаны 1 сентября», «Как на подиуме, ноги длиннющие, улыбка на лице — легкий задорный ребенок», «Ну совсем не изменился», — прокомментировали пост подписчики.

Павел Воля, который воспитывает двоих детей с Ляйсан Утяшевой и зарабатывает на шутках, тоже сидел за школьной партой. Он позировал с глобусом, аккуратно сложив руки. Поклонники с трудом узнали в милом мальчике Павла «Снежка» Волю.

«Все, кто отправляется в садик, школу, колледж, универ, в любое образовательное учреждение, желаю хорошего учебного года! Учитесь, потом на это не останется времени. Всем родителям — терпения и понимания. На фото я. В тот самый момент, когда в первый раз в первый класс», — отметил артист.

А Дмитрий Маликов свое детское фото не опубликовал, зато это сделала его 20-летняя дочка Стефания. Она показала, как выглядела в 2006 году, когда начала учиться. Уже тогда девушка была модницей. На ней была белая блузка с рюшами и сарафан. К слову, теперь она уже выпускает наряды своего бренда.