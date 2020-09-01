«Возмужавший невероятно»: Гагарина поделилась редким фото 12-летнего сына от первого мужа

Полина Гагарина недавно пережила второй развод. Она рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым после шести лет отношений. Теперь девушка сама заботится об их общей дочке Мие. Девочке всего три года, поэтому ей нужно много родительского внимания. Также у певицы есть сын Андрей от первого брака. 12-летний мальчик успел сильно сблизиться с отчимом. Не удивительно, что Исхаков часто приходит в дом певицы, чтобы повидаться и пообщаться с детьми.

1 сентября Гагарина отправила в школу своего старшего наследника. Она еще на днях находилась в Алуште, поэтому неизвестно, смогла ли певица лично проводить ребенка на учебу. Она опубликовала новое фото своего сына. Андрей позировал в серых джинсах, майке и белой рубашке. Полина решила обратиться к нему с наставническими словами.

«Мой мальчик, уже совсем взрослый и за это лето возмужавший просто невероятно! Любознательный и очень самостоятельный. Организованный, стремящийся, открытый. Пусть учеба дается тебе легко и интересно. Пусть на твоем пути встречаются добрые, порядочные, мудрые люди. Не стесняйся спрашивать, если чего-то не знаешь, задавай вопросы, узнавай мир и побудь еще хоть немного ребенком, наивным, веселым, беззаботным! Очень тебя люблю и буду всегда рядом», — написала звезда.

Поклонники поразились тому, как вырос наследник Гагариной. Многие одарили комплиментами юношу и даже сравнили его с Андреем Губиным. Они уверены, что парень станет сердцеедом. «Какой парень!», «Похож на Андрея Губина молодого», «Классный парень вырос», «И на папу и на маму похож. Одним словом красавчик», «Похож на Родиона Газманова», «Взрослый парень», «А глаза мамины, да и вообще на маму похож! Красавец», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что в этом году многие звезды впервые отвели детей в школу. Так двойняшки Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс, как и сын Яны Рудковской Саша Плющенко, а также дочка Анны Михалковой Лидия.