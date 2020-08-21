Появились подробности нового шоу, которое будет вести Дмитрий Шепелев

Первыми гостями станут Азамат Мусагалиев, Баста и Гавриил Гордеев, которые придут в студию вместе с детьми.

Дмитрий Шепелев станет ведущим нового шоу на ТНТ. Программа «Ты как я» стартует 6 сентября и обещает стать самым семейным шоу на нашем ТВ.

В первый выпуск в студию придут Баста, Алексей Щербаков, Илья Соболев, Азамат Мусагалиев и многие другие. Знаменитые родители приведут с собой наследников и будут плече к плечу сражаться за звание победителя.

Формат предполагает часовое состязание между двумя звездными семьями. Испытания будут не только на ловкость и смекалку, но и на чувство юмора.

За каждое испытание участникам будут начисляться баллы в виде «ТНТ- коинов». Также звездам придется сохранять тишину в студии, висеть на тросах, ползать и скакать, собирать игрушки и еще много всего, что очень любят делать дети.

В каждом новом выпуске проекта в студию к Дмитрию Шепелеву будут приходить новые гости. И если родители уже успели заслужить любовь и признание зрителей, то их дети впервые появятся на телевидении.

Смотрите новое шоу «Ты как я» с 6 сентября в 18:00 на ТНТ.