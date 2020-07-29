«Он стал другим человеком»: Шепелева с трудом узнали на съемках нового шоу

Дмитрий Шепелев после ухода из телевизионного шоу «На самом деле» и длительной паузы возобновил работу на ТВ. Теперь ведущий занят в работе над новым шоу «Ты как я» на ТНТ. Вместо скандальной программы известный журналист будет вести семейное шоу с участием звезд и их детей. Как пишет КП, он давно мечтал о подобном проекте, поэтому включился в творческую деятельность с огромным воодушевлением.

В настоящий момент идет подготовительный процесс, записи передач. В студии в качестве зрителя уже успел побывать сын Дмитрия Платон, который удивил участников проекта своей схожестью с мамой Жанной Фриске. По словам очевидцев, мальчик заметно вырос, похорошел и перенял от родительницы не только внешность, но и мимику. Изменился в кадре и сам Шепелев.

«У Димы теперь иной стиль, новый имидж, можно сказать, что он стал другим человеком в кадре. В программе «На самом деле» это был мужчина в строгой одежде с печатью вселенских проблем на лице, а теперь — расслабленный счастливый папа. Джинсовка, кеды и улыбка до ушей», — рассказала изданию участница проекта.

Мужчина произвел на нее самое приятное впечатление. По ее словам, ведущий не только профессионально общается с детьми на шоу, но и с искренним интересом, легко находя общий язык с ними.

Кстати, гонорары Шепелева на новом месте, по данным экспертов сайта, не сильно будут отличаться от прежних. В месяц он станет получать не меньше 3 млн рублей.