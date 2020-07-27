«Все ахнули, как похож на маму»: Шепелев привел сына от Фриске на ТНТ

Бывший ведущий шоу «На самом деле» теперь работает в программе «Ты как я».

Дмитрий Шепелев после продолжительного перерыва в работе устроился на телеканал ТНТ. Теперь ведущий занят в программе «Ты как я». На новом семейном шоу журналист будет общаться со звездами и их отпрысками в студии, которую уже посетили Михаил Башкатов, Гавр, Стас Ярушин, Натан и другие.

Засветился на телевидении и сын Шепелева и Фриске шестилетний Платон. Правда пока в качестве зрителя. Мальчик приходил на папину работу в сопровождении возлюбленной Дмитрия Екатерины Тулуповой и ее дочки Лады.

«Все в студии ахнули, как малыш стал похож на маму — Жанну Фриске», — рассказал один из сотрудников ТНТ изданию «СтарХит».

По его словам, малыш перенял от мамы даже мимику, ребенок растет красивым и жизнерадостным. Во время перерывов мальчик весело носился со своей подружкой по павильону. Не исключено, что он когда-нибудь станет участником папиного шоу.