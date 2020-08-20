Дмитрий Шепелев спустя три месяца объявился в Instagram и рассказал о своем новом семейном шоу

Многие подписчики в комментариях отметили, что сильно скучали по ведущему.

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который размешал последний пост в Instagram три месяца назад, наконец-то вышел на связь со своими подписчиками в соцсетях. Как отметил гражданский муж покойной певицы Жанны Фриске, он вернулся к своим пользователям, по которым, судя по всему, скучал.

«Шестого сентября на ТНТ премьера сезона — первое семейное шоу «Ты как я»! Ура, ура!!! Йе йе йе!!! В чем суть? Все очень просто. Звезды со своими детьми приходят ко мне в гости и начинается отрыв, игры, много шуток, сладкое и… капелька слез (очень редко). И все ради того, чтобы напомнить о главном — семья прежде всего». Дмитрий Шепелев

«Мы по вам очень скучали, Дмитрий», «Слава богу, мы слышим голос Димы. Как бальзам на душу», «Ура! Ждем ваше новое шоу. Давно вы с подписчиками не общались», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Дмитрий Шепелев вел программу «На самом деле», которая выходит на Первом канале. Сейчас его место занял Тимур Еремеев.