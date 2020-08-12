«Двое на миллион»: ТНТ запускает новое шоу

Новая интеллектуально-развлекательная игра «Двое на миллион» скоро появится в эфире телеканала ТНТ. Ведущим шоу будет Павел Воля, а его гостями – российские звезды. Они и будут бороться за миллион. Задача двух друзей – давать верные ответы на вопросы и при этом сохранять свой банк. Потому что за один неверный ответ можно лишиться целой сотни тысяч рублей.

По словам ведущего Павла Воли, некоторые из них будут с подковыркой. Несколько слов в вопросе будут своеобразной подсказкой для получения правильно ответа.

В первых выпусках программы за миллион поборются Юлия Ахмедова и Руслан Белый, Юлианна Караулова и Тимур Родригез, Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава и другие.

Ранее телеканал объявлял, что 31 августа на экраны вернется популярный сериал «Ольга». Четвертый сезон полюбившегося многим проекта станет весьма непредсказуемым. И совсем скоро в эфире будет еще одно новое шоу о знакомствах – «Секрет». 25 свободных девушек и парней будут пытаться строить отношения под руководством ведущих Екатерины Варнавы и Дмитрия Хрусталева.