«История реально крутая»: показ сериала «Игра на выживание» начнется 31 августа

Канал ТНТ объявил дату премьеры сериала «Игра на выживание». Первую серию зрители увидят 31 августа в 22 часа. В это же время она появится на видеоплатформе Premier. Создатели картины сообщают, что зрелище не для слабонервных. Возрастной рейтинг — 16+.

По сюжету 16 человек участвуют в съемках телешоу, похожем на «Последний герой», только их забрасывают не на тропический остров, а в глухую тайгу. Есть за что побороться: главный приз — миллион евро. Но внезапно вся съемочная группа пропадает, побросав свое оборудование, и игроки начинают выживать уже не перед камерами, а на самом деле. Ситуацию усугубляет то, что люди не понимают, действительно ли они оказались один на один с суровой природой, или их все еще снимают в реалити-шоу.

В сериале играют Игорь Верник, Алексей Чадов и Александра Бортич, причем самих себя.

«Было очень интересно работать над этой не совсем ролью, — говорит Бортич. — Этот проект отличается от других сериалов на отечественном телевидении и очень сильно. Это было понятно уже на уровне сценария. А уж когда все это безумие было воплощено так круто и масштабно, не осталось никаких сомнений, что он точно привлечет внимание зрителей». «Я прочитала залпом двенадцать серий за вечер и была совершенно потрясена. Как зритель, я большой фанат лихих закрученных сюжетов, и эта история реально крутая», — делится эмоциями продюсер проекта Нелли Яралова.

Создатели сериала подчеркивают, что его лихо закрученная концовка не оставит зрителей равнодушными. Кроме того, для многих актеров «Игры на выживание» — это дебют на экране, но киношники уверены, что после премьеры они сразу же станут востребованными артистами.

Добавим, что съемки проходили в горах Абхазии, зачастую без связи и с резко меняющейся погодой. Практически все трюки актеры выполняли сами.

Смотрите сериал «Игра на выживание» с 31 августа в 22:00 на канале ТНТ.