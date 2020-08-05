Долгожданная премьера: «Ольга» возвращается на экраны 31 августа

Комедийный сериал «Ольга» возвращается на ТНТ уже 31 августа. Это уже четвертый сезон, которого поклонники ждали два года. Создатели картины обещают, что будет, как всегда, интересно.

В семействе Терентьевых по-прежнему кипят страсти, вот только Ольга решила забить на все и наконец-то заняться собой. Но как ее родные смогут выпутаться из кучи проблем? Ведь Тимофей уже связался с плохой компанией, Юрген решил помочь умершей жене, а Ленка — вытащить Пушкина из армии.

По словам исполнительницы главной роли Яны Трояновой, в новом сезоне Ольга придет к мысли, что она далеко не всемогущна. Признание этого и будет ее победой.

Новые серии «Ольги» на телеканале ТНТ будут идти по будням в 20:00.