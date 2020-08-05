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Долгожданная премьера: «Ольга» возвращается на экраны 31 августа

Четвертый сезон телесериала будет крайне непредсказуемым.

Долгожданная премьера: «Ольга» возвращается на экраны 31 августа
Яна Троянова и Максим Костромыкин. Фото: телеканал ТНТ

Комедийный сериал «Ольга» возвращается на ТНТ уже 31 августа. Это уже четвертый сезон, которого поклонники ждали два года. Создатели картины обещают, что будет, как всегда, интересно.

Яна Троянова и Анастасия Матвеева
Яна Троянова и Анастасия Матвеева. Фото: телеканал ТНТ

В семействе Терентьевых по-прежнему кипят страсти, вот только Ольга решила забить на все и наконец-то заняться собой. Но как ее родные смогут выпутаться из кучи проблем? Ведь Тимофей уже  связался с плохой компанией, Юрген решил помочь умершей жене, а Ленка — вытащить Пушкина из армии.

Ксения Суркова и Юрий Борисов
Ксения Суркова и Юрий Бороисов. Фото: телеканал ТНТ

По словам исполнительницы главной роли Яны Трояновой, в новом сезоне Ольга придет к мысли, что она далеко не всемогущна. Признание этого и будет ее победой.

Новые серии «Ольги» на телеканале ТНТ будут идти по будням в 20:00.

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