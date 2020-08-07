«Секрет»: новое шоу о знакомствах запускает телеканал ТНТ

Телеканал ТНТ решил соединять одинокие сердца, причем без всякой романтики. Только жесткая правда и никаких слов о любви. А все скелеты в шкафах участников достанут ведущие проекта — Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев. Кому как не им знать, как строить отношения?

Участие в проекте примут 25 девушек и столько же молодых людей, которые готовы раскрыть о своем прошлом всю правду, чтобы встретить наконец-то своего человека. Уже при первом знакомстве потенциальная пара сможет узнать друг о друге некоторые секреты. В случае, если они захотят продолжить отношения, то смогут пройти тест на совместимость. Он принесет им еще и куш в 100 тысяч рублей.

«Когда я подробно изучила сценарий, узнала, кто будет принимать участие в шоу, и главное, с кем я его буду вести, я, конечно же, согласилась стать ведущей. Потому что любое ведение с Дмитрием Хрусталевым — это подарок судьбы!» — рассказал Екатерина Варнава.

По словам Дмитрия Хрусталева, «Секрет» — это уникальное шоу, где можно заработать много денег.

Следить за судьбой участников шоу можно будет уже совсем скоро, в новом сезоне на ТНТ.