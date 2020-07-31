Ностальгия по 80-м и премьера шоу с Гариком Мартиросяном: что покажут по ТВ в первые выходные августа

На Первом канале 1 августа, в субботу, — экскурс в советские 80-е. В первую очередь, эфир посвящен Олимпиаде-80, которая была проведена в стране ровно 40 лет назад. Документальные фильмы, воспоминания и интервью весь день в сетке вещания главного телеканала страны, начиная с 10:15. А в программе Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером» в 18:00 — лица той эпохи: актеры, музыканты и их истории и воспоминания. Присоединяйтесь поностальгировать вместе с ними!

В воскресенье, 2 августа, в 13:50 очередной выпуск новинки сезона – программы «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. В 15:00 состоится трансляция большого праздничного концерта, посвященного Дню Воздушно-десантных войск РФ. В вечернем эфире состоится новый сезон шоу «Щас спою!» с Гариком Мартиросяном. В течение нескольких недель люди, про которых говорят «медведь на ухо наступил», будут подтягивать свой вокал с именитыми педагогами. Что из этого получится, Первый канал будет показывать каждое воскресенье в 23:30.

На телеканале «Россия 1» в программе «Привет, Андрей!» в 18:00 – масштабное празднование дня рождения композитора Игоря Крутого. На этой неделе ему исполнилось 66 лет. Друзья, коллеги, звезды придут поздравить маэстро и исполнят его песни. В воскресенье в эфире – остросюжетная мелодрама «Впереди день» с 11:30 до 20:00 с Марией Куликовой, Ириной Горячевой и Сергеем Горобченко в главных ролях.

На ТНТ в субботу – продолжение реалити-шоу «Битва дизайнеров» в 11:00. После него – сериал «Физрук» с самой первой серии нон-стоп в эфире до 17:00. 2 августа, в воскресенье, — традиционный день юмора: с 12:00 до 17:00 Comedy Club. Дайджест. Вечерний эфир продолжит комедийное шоу «Прожарка» с Гариком Мартиросяном.

В субботнем эфире телеканала НТВ в 19:25 Надежда Бабкина в гостях у Леры Кудрявцевой на шоу «Секрет на миллион». В воскресном – Сергей Майоров и его программа «Однажды…» в 14:05 о легендах отечественного кинематографа и российской эстрады. Как всегда, в программе «Ты не поверишь!» в 19:40 – актуальные новости из мира шоу-бизнеса.

В субботу на канале СТС – день анимационных фильмов. В 10:00 «Дорога на Эльдорадо», в 11:45 – «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», в 13:35 «Облачно – 2. Месть ГМО», в 15:20 «Монстры на каникулах», в 17:05 – «Монстры на каникулах – 2», в 18:55 – «Фердинанд». А в воскресенье к экранам приглашают любителей фантастики и фильм-катастроф. В 14:25 – «Перси Джексон и море чудовищ», в 16:35 – «Я, робот», в 18:45 – «Геошторм», в 21:00 – «Послезавтра».