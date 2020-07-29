«Какой сейчас месяц?»: Мартиросян с Галустяном высмеяли любителей сериалов

Юмористы Гарик Мартиросян и Михаил Галустян сняли забавный ролик, в котором посмеялись над любителями многосерийных фильмов. О том, как сериалы могут захватить, знают не понаслышке миллионы зрителей по всему миру. И Галустян показал одного из таких любителей залипнуть на пару-тройку сезонов у экрана.

Обросшие космы на голове, длинная борода и беспокойный взгляд – а вдруг что-то пропустит, пока идет открывать, — он подходит к двери, в которую стучит Мартиросян. Друг принес товарищу еды. «Полчаса уже стучась» — обеспокоен Гарик. «Как ты, Миха, сам-то как?» — спрашивает он коллегу.

«Нормально, какой сейчас месяц? Какого года? – спрашивает Галустян. И торопится к экрану: «Ну нормально. Там просто кентавры напали на деревню, потом объясню, там просто очень интересный сериал».

«Когда друг подсел на Нетфликс» — подписал видео Мартиросян.

Поклонники от миниатюры пришли в восторг. Некоторые написали в комментариях, что Галустяну пора давать «Оскар» за перевоплощения и мастерство игры.

«Бывает да, как засядешь за какой-нибудь сериальчик», «Как я его понимаю», «Знакомо», «Миша Галустян вообще прикольный, талантливый», «Очень смешно» — написали фолловеры.